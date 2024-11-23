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Александр Овечкин впервые появился на публике после перелома

Александр Овечкин впервые появился на публике после перелома

Это самая серьезная травма спортсмена на всю его карьеру Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Александр Овечкин, российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», впервые появился на публике после получения перелома.

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