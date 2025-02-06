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Обрел надежду: что стало с оставшимся без мамы тигренком из Приморья

Обрел надежду: что стало с оставшимся без мамы тигренком из Приморья

Оставшегося без матери тигренка доставили в реабилитационный центр в поселке Ольга Приморского края. Об этом представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края сообщили 5-tv.

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