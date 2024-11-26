Участник СВО Дорофеев: внутренняя сила помогает бойцам вернуться к мирной жизни

Участникам специальной военной операции тяжело возвращаться в мирную жизнь, однако если у бойца хватает внутренних сил, чтобы адаптироваться, он будет искать возможность быть полезным, делать что-то важное и хорошее.
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