Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на The Times. Отмечается, что министр спорта страны Стюарт Эндрю отправил письмо Томасу Баху, а также главе Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу, в котором сообщил, что Великобритания поддерживает решение МОК по допуску российских и белорусских атлетов на Игры в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мевдедева о самых дорогих покупках: «Крестик за 700 с чем-то тысяч. Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки»
- Михаил Мишустин: «МОК препятствует участию россиян во всемирных состязаниях. В этой ситуации мы активно развиваем новые форматы соревнований»
- Открылась регистрация на полумарафон «Лужники». Забег пройдет 18 августа
Свежие комментарии