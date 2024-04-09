Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на The Times. Отмечается, что министр спорта страны Стюарт Эндрю отправил письмо Томасу Баху, а также главе Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу, в котором сообщил, что Великобритания поддерживает решение МОК по допуску российских и белорусских атлетов на Игры в Париже.