Фактология

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В Тюмени прошел пикет против введения QR-кодов для посещения публичным мест

В Тюмени прошел пикет против введения QR-кодов для посещения публичным мест

В Тюмени в сквере «Комсомольский» прошел пикет против введения системы QR-кодов, подтверждающих вакцинации от коронавируса.

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