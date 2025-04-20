Священник Портнов призвал воздержаться от походов на кладбище на Пасху

На Пасху и в течение Светлой седмицы, которая охватывает неделю после праздника, посещение кладбища нежелательно, рассказал настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка священник Максим Портнов.
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