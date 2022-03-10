Gibraltar Open 2022. Результаты, турнирная таблица

﻿﻿24 — 26 марта 2022, Гибралтар Опен 2022 по снукеру, рейтинговый, Europa Point Sports Complex, Гибралтар, Гибралтар, заморская территория Великобритании Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп Gibraltar Open 2020 (Открытый чемпионат Гибралтара по снукеру) Все новости и результаты Gibraltar Open 2022 Турнирная сетка: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) Голосование — кто займет первое место?: Призовой фонд Gibraltar Open 2022 по снукеру: Призовой фонд Гибралтар Опен 2022 Общий призовой фонд 251 000 фунтов стерлингов Победитель — £ 50 000Финалист — £ 20 000 Полуфиналисты — £ 6 000 Четвертьфиналисты — £ 5 000 Участники 1/8 финала — £ 4 000 Участники 1/16 финала — £ 3 000 Участники первого раунда ( 1/32 финала ) — £ 2 000 Наивысший брейк — [свернуть] Сенчури брейки Gibraltar Open 2022 по снукеру: Cотенные серии Гибралтар Опен 2022 [свернуть] Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: начало 26.