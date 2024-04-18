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Закон, порядок, государство

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Штурмовые группы группировки войск «Восток» оттачивают навыки захвата опорных пунктов противника на полигоне

Штурмовые группы группировки войск «Восток» оттачивают навыки захвата опорных пунктов противника на полигоне

Отдых в тыловом районе чередуется с постоянными занятиями с отработкой тактики действий при захвате опорных пунктов и укрепрайонов противника под руководством опытных командиров и инструкторов.

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