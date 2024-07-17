Во Владивостоке направлено в суд уголовное дело в отношении инкассатора-грабителя

Во Владивостоке утверждено и направлено в суд обвинительное заключение в отношении бывшего работника инкассации, ограбившего расчетно-кассовый центр с сообщником, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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