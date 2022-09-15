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Синоптик Колесов предупредил об осенних грозах в Петербурге

Синоптик Колесов предупредил об осенних грозах в Петербурге

Грозы ожидаются в Петербурге вечером в четверг, 15 сентября, а также в пятницу днем. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

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