Геннадий Новосельцев поздравляет калужан с Днем города

Уважаемые калужане, дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с юбилейным днем рождения нашего города - Калуге исполняется 655 лет! Калуга прошла грандиозный исторический путь от пограничной крепости Великого княжества Литовского до колыбели космонавтики и одного из крупнейших научно-промышленных центров современной России.