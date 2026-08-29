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Калуга-поиск

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Геннадий Новосельцев поздравляет калужан с Днем города

Геннадий Новосельцев поздравляет калужан с Днем города

Уважаемые калужане, дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с юбилейным днем рождения нашего города - Калуге исполняется 655 лет! Калуга прошла грандиозный исторический путь от пограничной крепости Великого княжества Литовского до колыбели космонавтики и одного из крупнейших научно-промышленных центров современной России.

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