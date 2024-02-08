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NYT: США могут заставить ЕС платить за американское оружие для Украины

NYT: США могут заставить ЕС платить за американское оружие для Украины

США на фоне сокращения помощи Киеву со стороны Вашингтона и провала проекта президента Джо Байдена в Конгрессе по предоставлению помощи Украине могут "заставить" европейские страны платить за американское оружие для отправки его в зону боевых действий.

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