NYT: США могут заставить ЕС платить за американское оружие для Украины

США на фоне сокращения помощи Киеву со стороны Вашингтона и провала проекта президента Джо Байдена в Конгрессе по предоставлению помощи Украине могут "заставить" европейские страны платить за американское оружие для отправки его в зону боевых действий.
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