Где смотреть Рейнджерс – ПСВ, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 22 августа

Во вторник, 22 августа, сыграют Рейнджерс и ПСВ в первом матче раунде плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Айброкс».
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