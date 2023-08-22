Где смотреть Рейнджерс – ПСВ, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 22 августа

Во вторник, 22 августа, сыграют Рейнджерс и ПСВ в первом матче раунде плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Айброкс».