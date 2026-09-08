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Власти Барнаула потребовали снести павильон с пекарней и пивным магазином

Власти Барнаула потребовали снести павильон с пекарней и пивным магазином

Администрация Барнаула потребовала снести здание на улице Шумакова, 47а. Соответствующий иск подал комитет по строительству, архитектуре и развитию города в Арбитражный суд Алтайского края.

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