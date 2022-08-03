«Проход-1» до Киева доведет

В зоне проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины зафиксировано премьерное для этих мест боевое применение новейшего дистанционно-управляемого робототехнического комплекса разминирования «Проход-1».
В зоне проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины зафиксировано премьерное для этих мест боевое применение новейшего дистанционно-управляемого робототехнического комплекса разминирования «Проход-1».
Свежие комментарии