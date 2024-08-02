А в городском парке сегодня людно. Десантники собрались с флагами, чтобы отметить профессиональный праздник — День ВДВ.
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А в городском парке сегодня людно. Десантники собрались с флагами, чтобы отметить профессиональный праздник — День ВДВ.