Сто лет назад сыграли первый хоккейный матч в Новосибирске: что досталось победителю

Ровно 100 лет назад, 24 февраля 1924 года в Ново-Николаевске состоялся первый хоккейный матч. Началось первое первенство города по русскому хоккею, в котором участвовало шесть команд: сельскохозяйственного техникума, губкома РКСМ, губотдела ГПУ, закаменского райкома РКСМ, губпродкома.