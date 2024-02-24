Сто лет назад сыграли первый хоккейный матч в Новосибирске: что досталось победителю

Ровно 100 лет назад, 24 февраля 1924 года в Ново-Николаевске состоялся первый хоккейный матч. Началось первое первенство города по русскому хоккею, в котором участвовало шесть команд: сельскохозяйственного техникума, губкома РКСМ, губотдела ГПУ, закаменского райкома РКСМ, губпродкома.
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