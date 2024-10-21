Что можно, а что нельзя есть после 6 часов вечера

Одна из самых простых диет заключается в том, чтобы не есть после шести часов вечера. Легко сказать! А если ты живёшь в городе (а большинство из нас и живёт в городе) и работаешь на обычной работе, то домой возвращаешься никак не раньше шести.
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