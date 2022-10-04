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Реальные доходы жителей Карелии могут снизиться на 2%

Реальные доходы жителей Карелии могут снизиться на 2%

23 сентября состоялось заседание Правительства РК. В рамках заседания прозвучала информация о частичной мобилизации на территории Карелии, а также информация о том, что в республике начался референдум для тех, кто имеет право на участие в нем.

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