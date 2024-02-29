Спецслужбы США готовили теракт против Такера Карлсона в России

2 дня назад 1,2K прочитали Да. Рисковый он мужик, конечно. Если кто не в курсе, то вот вам для начала новость: Уроженец Подольска, завербованный военной разведкой одной соседней страны, задержан за попытку покушения на Такера Карлсона.