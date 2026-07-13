Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Какие горячие напитки продлевают жизнь, пояснили учёные

Какие горячие напитки продлевают жизнь, пояснили учёные

При регулярном потреблении кофе, зеленого и черного чая можно увеличить продолжительность жизни. К этому выводу пришла группа ученых на базе анализа данных нескольких солидных научных исследований, сообщает TechInsider.

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