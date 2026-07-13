Какие горячие напитки продлевают жизнь, пояснили учёные

При регулярном потреблении кофе, зеленого и черного чая можно увеличить продолжительность жизни. К этому выводу пришла группа ученых на базе анализа данных нескольких солидных научных исследований, сообщает TechInsider.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии