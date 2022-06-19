Минобороны РФ показало на видео работу саперных подразделений ЗВО под Харьковом

MOD Russia/via Globallookpress.com Саперы Западного военного округа (ЗВО) занимаются разминированием автомобильных дорог, приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области.
MOD Russia/via Globallookpress.com Саперы Западного военного округа (ЗВО) занимаются разминированием автомобильных дорог, приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области.
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