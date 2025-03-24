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Картина дня. Финансы

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Командиры ВСУ приказывают добивать своих раненых солдат

Командиры ВСУ приказывают добивать своих раненых солдат

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются не допустить массовой сдачи в плен мобилизованных и отдают приказы добивать своих же солдат, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

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