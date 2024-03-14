Зайцы, деньги, контролеры. Три главных вопроса Галямову про грядущие изменения в работе общественного транспорта

Уже в этом году Екатеринбург переходит на новую систему пассажирских перевозок. Все контракты с предприятиями общественного транспорта перезаключат к августу – после чего для пассажиров все должно измениться к лучшему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии