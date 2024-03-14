РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    В Германии так и будет, если они и дальше будут придерживаться советов страны Лжецов и Мерзавцев (США).Иностранные инвес...
  • Владимир Карпов
    Миронов прав на 1000 процентов ...!!! Но кто из власти к этому прислушается ??? Такое впечатление, что быть подстилко...Позор, подлость и...
  • Владимир Карпов
    Да уж ...! А сколько восхищённой рекламы было про ДЭГ ...!!! А в итоге - провал !!!Россияне пожалова...

Зайцы, деньги, контролеры. Три главных вопроса Галямову про грядущие изменения в работе общественного транспорта

Зайцы, деньги, контролеры. Три главных вопроса Галямову про грядущие изменения в работе общественного транспорта

Уже в этом году Екатеринбург переходит на новую систему пассажирских перевозок. Все контракты с предприятиями общественного транспорта перезаключат к августу – после чего для пассажиров все должно измениться к лучшему.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх