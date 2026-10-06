HR-эксперт Грибкова: неиспользованные дни отпуска не сгорают

HR-эксперт Татьяна Грибкова рассказала, что неиспользованные дни отпуска не сгорают и сохраняются, даже если накопились за несколько лет.
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