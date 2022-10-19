Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Замула набрал 1-е очко в НХЛ. У защитника «Филадельфии» 2 броска, 1 блок и «+2» за 12:55 с «Тампой»

Защитник «Филадельфии» Егор Замула набрал первое очко в НХЛ. 22-летний россиянин отметился результативным действием в матче с «Тампой» (3:2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх