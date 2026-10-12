Вокруг света: Её арестовали за разврат на пляже, а стала одной из влиятельных женщин ХХ века: Чем ещё прославилась первая женщина в купальнике Аннет Келлерман

Она вошла в историю как первая женщина, надевшая купальник на общественном пляже; как спортсменка, установившая множество рекордов по плаванию; как актриса кино, первой снявшаяся в обнаженном виде; как отчаянный борец за права женщин.
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