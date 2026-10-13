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Царьград

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Как США могут наказать Зеленского? Один шаг - и всё быстро закончится

Как США могут наказать Зеленского? Один шаг - и всё быстро закончится

Снятие американских санкций с русского дизеля стало потрясением для Украины и Европы. Наши недруги выступают против сделки, угрожая уничтожить все НПЗ в России.

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