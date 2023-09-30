Потапова уступила экс-россиянке Грачёвой на старте турнира в Пекине

Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.Подошел к концу матч в рамках первого круга турнира в Пекине, в котором российская теннисистка Анастасия Потапова сыграла против представительницы Франции Варвары Грачёвой.