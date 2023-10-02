Эксперт Bloomberg предложил отменить потолок цен на российскую нефть из-за неэффективности

Нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли предложил отменить потолок цен на российскую нефть. Как говорится в материале эксперта, ограничения не бьют по доходам России, но повышают экологические риски.
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