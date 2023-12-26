Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

РИАМО - 26 дек. Российский президент Владимир Путин на неформальном саммите Содружества в Константиновском дворце заявил, что Россия во время своего председательства в СНГ в следующем году будет работать с партнерами над расширением расчетов в национальных валютах, сообщает РИА Новости.