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Уникальная конструкция беспилотника «Орион» позволит применять любое вооружение

Уникальная конструкция беспилотника «Орион» позволит применять любое вооружение

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орион» сможет проводить разведку ледовой обстановки в Арктике и Антарктике и применять любое вооружение благодаря открытой архитектуре.

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