Пустая бутылка в СССР не была мусором. Это была мелкая монета, которую нельзя было выбросить, не ощутив укола совести, и которую подбирали на пляжах, в парках и под трибунами стадионов люди вполне приличного вида.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Якутию сдают. Ко...
- Летчик-космонавт ...
- ЦА Пыточные на Украи...
Один знакомый , по имени Лёха , имел огромную шевелюру и просторный частный дом...В доме на кухне был деревянный люк, ведущий в подвал...Лёха начал жаловаться , что деревянный люк невозможно закрыть...Оказалось , что весь огромный подвал под полом кухни заполнен пустыми бутылками! Лёха жил весело , к нему постоянно приходили гости с вином или водкой...Пустые бутылки складывали в подвал, величиной с просторную комнату ...Чтобы освободить подвал , подогнали трактор "Беларусь" с длинным прицепом ...Загрузили в прицеп тряпичные мешки с бутылками и завезли звенящий *хрусталь* в пункт приёма стеклотары...Денег за сданные бутылки выручили много : 2 дня гуляли в ресторанах ! Но...Количество пустых бутылок в Лёхином подвале не уменьшилось...