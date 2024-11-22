Генетики Пентагона нацелились на создание суперсолдат для биологической войны

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) объявило о запуске программы RIDDL (Rapid Inhibitor Discovery and Development pipeLine) с бюджетом $17 млн, целью которой заявлена «разработка быстродействующих ингибиторов технологий редактирования генома, таких как CRISPR».
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