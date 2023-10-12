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В метро Харькова закрасили Пушкина и его стихи

В метро Харькова закрасили Пушкина и его стихи

Местные власти отчитались о демонтаже таблички в честь великого русского поэта.Жители Харькова сообщают, что власти Харькова отчитались об уничтожении в городском метро таблички в честь Александра Сергеевича Пушкина со строками из его стихов.

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