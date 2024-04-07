Подростки и терроризм

К какому такому государство этот фильм - хамское отношение?. Нет уже давно того государства, которое за идеологическими шорамами не видело проблемы воспитания молодёжи 80-х. В результате и получили мы банды подростков 80-х и братков в 90-х.

а что хотели, из всех утюгов только либералистический бред, воспитание и культура низведено до сферы услуг, у онижедети только права и никаких обязанностей, результат на лицо. воспитывать как говорил один киногерой надо пока дитя поперёк кровати, потом поздно.

Александр Симаков

Аршак, прочтите в своём комментарии последнее предложение. Вы никакого противоречия в своём комментарии не видите? Пока дитя лежит поперёк кроватии, к его воспитывают ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ!!! Если родители правильно воспитали ребёнка "пока он поперёк кровати", ни родителям, ни ребёнку уже не старшны будут в будущем ни либералистический бред, ни прочие издержки культуры. Основа воспитания и противоядие против всего дурного закладывается в семье. Только современные родители, пустившие воспитание своих детей на самотёк и отдав их в руки интернета, обвиняют в плохом воспитании своих отпрысков кого угодно, только не себя.