Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    Аршак, прочтите в своём комментарии последнее предложение. Вы никакого противоречия в своём комментарии  не видите?  ...Подростки и терро...
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Подростки и терроризм

Подростки и терроризм

Виктор Анисимов (Прошу максимально поддержать эту статью, поскольку она имеет прямое отношение к нашим детям - В.

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Комментарии
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Александр Симаков
К какому такому государство этот фильм - хамское отношение?.  Нет уже давно того государства, которое за идеологическими шорамами не видело проблемы воспитания молодёжи 80-х.  В результате и получили мы банды подростков 80-х и братков в 90-х.
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7 час.
Аршак Меликджанян
а что хотели, из всех утюгов только либералистический бред, воспитание и культура низведено до сферы услуг, у онижедети только права и никаких обязанностей, результат на лицо. воспитывать как говорил один киногерой надо пока дитя поперёк кровати, потом поздно.
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4 час.
Александр Симаков
Аршак, прочтите в своём комментарии последнее предложение. Вы никакого противоречия в своём комментарии  не видите?  Пока дитя лежит поперёк кроватии, к его воспитывают ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ!!!  Если родители  правильно  воспитали ребёнка &quot;пока он поперёк  кровати&quot;, ни родителям, ни ребёнку уже не старшны будут в будущем ни либералистический бред,  ни прочие  издержки культуры.  Основа воспитания и противоядие против всего дурного закладывается в семье. Только современные родители, пустившие воспитание своих детей на самотёк и отдав их в руки интернета, обвиняют в плохом воспитании своих отпрысков кого угодно, только не себя.
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3 час.

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