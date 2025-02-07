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Калуга-поиск

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В Калуге эвакуировали людей из ТЦ "Московский"

В Калуге эвакуировали людей из ТЦ "Московский"

Утром в пятницу работникам калужского торгового центра пришлось эвакуироваться. По предварительным данным, 7 февраля около 9 часов утра в торговом центре "Московский" сработала пожарная сигнализация, весь персонал пришлось выводить на улицу.

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