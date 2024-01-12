А что Новая Зеландия самообороняла на территории Йемена?!

Йемен крут! Напасть сразу на 9 государств, находящихся в разных уголках Мира, это показатель силы Йемена)) так и кто гегемон в этом Мире?))Кстати, от США до Йемена по прямой более 13000 км, а от Новой Зеландии более 14000 км.