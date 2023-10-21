Советник главы ДНР Гагин: ВС России успешно продвинулись по всей линии фронта

Российским бойцам за последнее время удалось успешно продвинуться по всему фронту. Особенно хороших результатов они добились на двух направлениях в Донецкой Народной Республике, заявил РИА «Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
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