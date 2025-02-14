Корабли ТОФ провели учение по поиску подлодок в Яванском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в обеспечении среднего морского танкера (СМТ) «Печенга» в Яванском море провел учение по поиску подводных лодок условного противника с применением палубных вертолетов Ка-27М.