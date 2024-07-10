В Геленджике в разгар туристического сезона введены ограничения водоснабжения

В Геленджике в разгар туристического сезона складывается напряженная ситуация с водоснабжением. Как заявил в ходе горячей линии руководитель ООО «Концессии водоснабжения Геленджика» Алексей Сорокин пояснил: аномальная жара и продолжительный засушливый период не позволяет подавать ресурс круглосуточно в полном объеме.
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