В Геленджике в разгар туристического сезона введены ограничения водоснабжения

В Геленджике в разгар туристического сезона складывается напряженная ситуация с водоснабжением. Как заявил в ходе горячей линии руководитель ООО «Концессии водоснабжения Геленджика» Алексей Сорокин пояснил: аномальная жара и продолжительный засушливый период не позволяет подавать ресурс круглосуточно в полном объеме.