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Хавбек «Порту» Груйич о вылете из ЛЧ: «Мы разочарованы. Не верю, что мяч так и не залетел в ворота «Интера»

Хавбек «Порту» Груйич о вылете из ЛЧ: «Мы разочарованы. Не верю, что мяч так и не залетел в ворота «Интера»

Марко Груйич оценил вылет «Порту» из Лиги чемпионов. Португальцы уступили в 1/8 финала «Интеру» по сумме двух матчей (0:1, 0:0).

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