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На территории Адыгеи действует период солнечной интерференции

На территории Адыгеи действует период солнечной интерференции

С 21 февраля до 15 марта на территории Адыгеи действует период солнечной интерференции — сезонного явления, которое может привести к кратковременному ослаблению телевизионного сигналаКак сообщили специалисты РТРС, современная аппаратура позволяет сделать это явление практически незаметным для телезрителей.

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