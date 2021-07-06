Вакцинация бездомных россиян — кто и как решит проблему

Как и в любой стране мира, в России также есть бездомные люди. Кто подумал о том, что их тоже следует привить от COVID-19 и других опасных инфекций? Кто оказывает иную медицинскую помощь гражданам страны, попавшим в сложную ситуацию? Есть ли шанс у бездомных получить ОМС или иную страховку? Делают ли бездомным сложные операции и кто их оплачивает? Есть ли право у бездомного отказаться от медицинской или любой другой помощи? На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит Сергей Иевков, исполнительный директор АНО «Благотворительная больница».