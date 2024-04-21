Артиллерист рассказал об уничтожении стрелявшей по Белгороду гаубицы

Российские военные уничтожили в зоне СВО гаубицу М777 американского производства, которую киевские боевики использовали для обстрела Белгорода, сообщил артиллерист из группировки войск прикрытия границы РФ с позывным "Марио".
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