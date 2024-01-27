В Смоленске студенты прошли стажировку в Центре профессиональной подготовки регионального УМВД

В ходе Всероссийской акции «Студенческий десант» студенты Смоленского колледжа Международного юридического института и Смоленского государственного университета отправились в увлекательное путешествие в центр профессиональной подготовки регионального УМВД.
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