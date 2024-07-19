Пермский каннибал, евший людей и животных, устроился на работу в приют для собак

За работу ему платят просроченными сосисками, но он не может платить сосисками за квартиру Пермский каннибал Михаил Малышев, евший людей и животных, после колонии устроился на работу в приют для собак и кошек, сообщает SHOT.
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