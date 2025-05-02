Страховой агент перечислил шаги при падении дерева на автомобиль

При нанесении ущерба автомобилю, например, при падении снега с крыши во время уборки, в первую очередь необходимо вызвать сотрудников правоохранительных органов, чтобы те зафиксировали случившееся, далее - определить, с кого взыскивать за ремонт транспортного средства.
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