AP: главы городов США потребовали встречи с Байденом из-за миграционного кризиса

Главы Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Хьюстона, Чикаго и Денвера потребовали встречи с президентом США Джо Байденом для согласования дополнительных мер правительственной поддержки на фоне миграционного кризиса.
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