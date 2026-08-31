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Мировое обозрение

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НАТО и ЕС хотят получить для Киева ракеты Patriot из запасов Испании и Греции

НАТО и ЕС хотят получить для Киева ракеты Patriot из запасов Испании и Греции

Страны НАТО и Евросоюза активизировали давление на Мадрид и Афины, пытаясь убедить их поделиться с Киевом ракетами-перехватчиками для зенитных комплексов Patriot.

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